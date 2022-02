Amazon Prime: il prezzo aumenta negli USA, per il momento gli italiani possono stare tranquilli

Amazon Prime costerà di più, negli USA. L’abbonamento include l’accesso ad una pluralità di servizi diversi – dalle consegne ‘gratuite’ a Prime Video – e da quando è stato lanciato è aumentato di prezzo, pressoché in ogni mercato, con cadenza ciclica.

Aumenta il prezzo di Amazon Prime. Per il momento il cambio riguarda esclusivamente gli Stati Uniti.

Negli USA l’abbonamento annuale ad Amazon Prime costerà 139$, contro i 119$ precedenti. Aumenta anche la formula mensile: 14,99$, contro i 12,99$ di prima. Le nuove tariffe entreranno in vigore a partire dal 18 febbraio.

Il cambio di prezzi negli USA non implica necessariamente un’ondata di aumenti anche nel resto del mondo, Italia inclusa. Anzi, è bene sottolineare che Amazon negli ultimi anni ha quasi sempre aumentato i prezzi del servizio a singhiozzo, intervenendo mercato per mercato.

Anche in questa occasione, Amazon ha ribadito che ogni anno riesamina il prezzo del suo abbonamento valutando paese per paese, e che in questa occasione non ha nuovi annunci da fare. In parole povere: per il momento i clienti italiani di Amazon possono tirare un sospiro di sollievo.

Amazon Prime ha fatto il suo debutto negli USA nel 2015, all’epoca l’abbonamento includeva meno servizi e veniva proposto a 79$ all’anno. Quasi un decennio dopo, nel 2014, il prezzo era stato portato a 99$. Poi nel 2018 l’ultimo aumento importante negli USA, con il piano annuale fissato a 119$.

Cifre completamente diverse da quelle proposte in Italia, dove Amazon Prime ha un costo di 36 euro ed è addirittura prevista una formula studenti da appena 18 euro.