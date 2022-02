Twitter: i 280 caratteri non bastano più, arrivano gli articoli

Twitter si prepara a rivoluzionare la sua filosofia, in modo da accontentare anche gli utenti più prolissi. Arrivano gli articoli, una nuova feature che consentirà di scrivere post più lunghi senza dover ricorrere ai siti esterni al social network.

Oggi gli utenti possono scrivere tweet di massimo 280 caratteri. Può succedere che questo spazio non basti e che spezzettare il post in più parti – creare un thread, in gergo – non sia funzionale. Oggi gli utenti hanno posto rimedio al problema grazie al servizio offerto da alcuni siti specializzati, come il noto Twit Longer, usatissimo per pubblicare comunicati o considerazioni più lunghe.

Twit Longer non fa altro che offrire agli utenti uno spazio dove scrivere messaggi superiori ai 280 caratteri. Il contenuto del post viene poi condiviso su Twitter sotto forma di link. È un servizio esterno e non ufficiale.

Secondo Jane Manchun Wong, nota leaker ed esperta di reverse engineering, Twitter non vede di buon occhio che un sito privato si prenda il traffico dei suoi utenti, rubando la loro attenzione. Da ciò l’idea di offrire una feature che riprende in tutto e per tutto Twit Longer, ma già integrata di default all’interno di Twitter.

Twitter is working on “Twitter Articles” and the ability to create one within Twitter Possibility a new longform format on Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 2, 2022

I Twitter Article sono un progetto ancora in divenire e la nuova feature non è ancora stata annunciata ufficialmente da Twitter. Per saperne di più, non resta che aspettare nuove informazioni dal social blu.