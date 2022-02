Netflix Movie Preview 2022: da Knives Out 2 a Enola Holmes 2, tutte le novità

The Gray Man, Knives Out 2, Enola Holmes 2, The Mothership e tanti altri film in esclusiva nella nuovissima Netflix Movie Preview 2022.

Netflix va all-in e lancia un trailer di presentazione della sua line-up di film esclusivi e originali per il 2022, con la Netflix Movie Preview 2022, e ce n’è davvero per tutti i gusti.

The Gray Man, Knives Out 2, Enola Holmes 2, The Mothership, Hustle, The School for Good and Evil, Spaceman e tanti altri sono i titoli di cui possiamo avere gustose anteprime nel filmato di circa tre minuti rilasciato oggi.

Prepariamoci all’azione adrenalinica di The Gray Man con Ryan Gosling e Chris Evans e all’avventura fantascientifica-epica di The Mothership, con Halle Berry. Torneremo sulla scena del crimine con Daniel Craig nel film di Rian Johnson Knives Out 2 e seguiremo Millie Bobby Brown e Henry Cavill nelle nuove avventure di Enola Holmes 2.

Avremo una doppietta di Adam Sandler (Hustle e Spaceman) e una di Jamie Foxx (Day Shift – A caccia di vampiri e They Cloned Tyrone), facendo anche il pieno di risate con i duetti comici di Jonah Hill ed Eddie Murphy (You People), Kevin Hart e Mark Wahlberg (Me Time) o Jordan Peele e Keegan-Michael Key, che si ritrovano nel lungometraggio in stop-motion Wendell & Wild.

Non mancherà l’intrattenimento per tutta la famiglia: torneremo indietro nel tempo insieme a Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Mark Ruffalo e Zoe Saldaña con The Adam Project e partiremo per i viaggi fantastici de Il mostro dei mari, Slumberland – Nel mondo dei sogni con Jason Momoa e ancora The School for Good and Evil con Charlize Theron e Kerry Washington. E infine, cantaremo insieme a Lashana Lynch ed Emma Thompson in Matilda di Roald Dahl.

Ma molti altri sono i titoli che vedremo nel corso dell’anno, come ad esempio Pinocchio di Guillermo del Toro. Netflix ha promesso nuove info, foto e video di tutti i singoli film prossimamente, non ci resta che attendere!

Leggi anche: