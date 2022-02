Moon Knight: Oscar Isaac è appassionato di fumetti ma non conosceva il personaggio

Oscar Isaac vestirà i panni di Moon Knight nella serie TV di Disney+, e l’interprete, durante una conversazione su Variety con Jared Leto, ha confidato che, nonostante fosse fin da ragazzino un appassionato di fumetti, non conosceva il personaggio Marvel di Moon Knight.

Ecco le sue parole:

Non avevo mai sentito parlare di Moon Knight fino ad ora, ed io colleziono fumetti sin da quando sono giovane. Conosco Morbius, ma non conoscevo Moon Knight. Non so come funzionano le cose per te (ha detto a Jared Leto ndr) visto che nel tuo caso parliamo di un film, ma la nostra è una serie limitata. Non abbiamo avuto dietro la pressione di dover far centinaia di milioni di dollari.