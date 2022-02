Jackass Forever: Rotten Tomatoes promuove il nuovo film

Il film tratto dalla serie di MTV dei Jackass, intitolato Jackass Forever, è stato approvato dall’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, che ha stabilito un 81% di recensioni positive da parte della critica per il lungometraggio.

Ecco qual è stato il giudizio su Jackass Forever:

Un allegro revival per un franchise che vi farà preoccupare più che mai per la salute del cast, anche se non abbastanza da trattenere le risate.

Tra i vari giudizi possiamo segnalare quello di Tim Grierson di Screen International che ha dichiarato:

Gli scherzi riescono a restare originali, gli stunt continuano ad oscillare tra lo strazio ed il disgusto, ma, nonostante la formula sia abbastanza familiare, riesce comunque a divertire.

Parere simile è quello di Clint Worthington di The Spool, che ha segnalato come “nonostante Johnny ed il resto del gruppo siano un po’ più vecchi, non sono diventati saggi, e noi li ringraziamo per questo”.

Per quanto riguarda la recensioni negative c’è da segnalare quella di Frank Scheck del The Hollywood Reporter, che ha scritto:

O trovate divertenti gli abusi fisici, le umiliazioni ed il degrado, oppure no.

Jackass Forever uscirà negli Stati Uniti domani 4 febbraio.