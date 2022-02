GameStop punta sugli NFT, annunciata la partnership con Immutable

GameStop ha da poco confermato una partnership con Immutable, colosso del mondo delle blockchain, che porterà la compagnia a lanciarsi fra le braccia del colosso per la realizzazione di un marketplace digitale legato al mondo degli NFT già entro la fine del 2022. Parliamo di un accordo davvero interessante, arrivato come un fulmine a ciel sereno, il quale potrebbe servire al fine di riscattare gli anni amari di GameStop, la quale is trova da diverso tempo in difficoltà sotto vari aspetti, e potrebbe ora aver trovato la sua strada per evolversi.

Qui di seguito le parole di Robbie Ferguson, co-fondatore di Immutable, che ha coomentato la nuova partnership fra le due compagnie:

Immutable è entusiasta di lavorare con GameStop e condurre i publisher del mercato del gaming a supportare il potere ai giocatori genuino. Il gaming è ora più grande della musica e dei film insieme, ma il tempo e il valore che i giocatori investono non possono essere trasformati in reale valore economico. GameStop, in partnership con Immutable, ha il potenziale di cimentarsi come destinazione finale per il nuovo paradigma del gaming: una vera economia in-game che permette il possesso di oggetti in-game e ricompensa i giocatori per il loro tempo. Il marketplace NFT di GameStop porterà il potere di una community incredibilmente forte ai 50 e oltre milioni di utenti e a ogni sviluppatore che ci si lancerà, e la nostra tecnologia la renderà più veloce, facile ed economica, restando ecosostenibile.

Ovviamente, vista l’entità della partnership, il tutto verrà basato su Immutable X, che come secondo layer di Ethereum permette di abbattere moltissimo i costi che la nota blockchain presenta, velocizzando anche il processo di molto per permettere un numero di transazioni veloce infinito agli utenti che si lanceranno nella nuova iniziativa.