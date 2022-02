Full Self-Driving: video mostra tanti errori ripetuti

Il software Full Self-Driving di Tesla continua a far parlare di sé in negativo e in positivo ormai da molto tempo, visto che per quanto si tratti di sicuro di una tecnologia rivoluzionaria, questa è per certi versi ancora abbastanza indietro rispetto alla tabella di marcia, e non è infatti riuscita a soddisfare molti degli utenti che si sono abbonati o hanno acquistato il pacchetto illimitato. In ogni caso, parliamo di un programma ancora in beta, seppur recentemente Elon Musk abbia elogiato lo sviluppo e il modo in cui i lavori stanno procedendo.

Come approfondito nell’articolo che trovate a questo link infatti, il noto imprenditore ha definito il programma quasi pronto a diventare più sicuro di quanto non lo sia la guida umana, già entro il 2022, ma un utente ha pensato di provare a smentire il tutto con un video. Il Tweet in questione, che potete vedere qui di seguito, mostra di sicuro una “giornata no” per la Tesla che usa il programma, dato che si tratta fondamentalmente di una compilation di errori davvero gravi.

Here's a typical drive on Tesla FSD Beta, and why it's the opposite of useful. It's most certainly not even close to being "safer than a human", by any factor. 22-minute drive, 4.5 miles, and WAY too many interventions. pic.twitter.com/oKmkRZ3Tgh — Taylor Ogan (@TaylorOgan) February 1, 2022

Abbiamo già avuto modo di vedere nel corso degli anni dei casi in cui il programma ha finito per arrecare danni a persone e vetture calcolando male alcuni dati e non rendendosi all’effettivo conto di alcune situazioni mentre veniva utilizzato, ma quello preso in esempio è di sicuro uno dei casi peggiori visti fino ad ora, vista la quantità di errori effettuati nel giro di qualche secondo.

C’è da dire che al momento il software non può essere lasciato funzionare in autonomia, quella che è in realtà la vision di Elon Musk, dato che lo stesso è ancora in beta, e richiede anzi continuo supporto da parte dei conducenti. Chiaramente, casi come questo dove Full Self-Driving crea più danni che altro sono per fortuna limitati, e in realtà sempre più persone ne segnalano un netto miglioramento.