Full Self-Driving, parla Elon Musk: “Supererà gli umani entro il 2022”

Elon Musk, nel corso della riunione di Tesla dell’ultima parte del 2021, ha avuto di parlare anche di Full Self-Driving, il software di guida delle Tesla che dovrebbe permettere alle auto di guidarsi da sole. Al momento, com’è ormai noto, il tutto è ben indietro rispetto alle iniziali promesse dell’imprenditore, e all’effettivo, i guidatori non possono lasciare per nessun motivo che il programma guidi da solo, in quanto questo necessità di costante supporto, e al momento risulta più che altro un semplice assistente.

C’è da dire che update dopo update la beta continua a migliorare, e che anzi degli importanti progressi sono stati fatti, al punto che la visione di Musk in merito all’evoluzione del programma è particolarmente rosea. Come spiegato dall’imprenditore, infatti, pare che già nel corso del 2022 un importante traguardo dovrebbe essere superato, e Full Self-Driving risulterà infatti a quanto pare presto in grado di superare gli umani nella guida, fornendo dei risultati che confermano maggiore sicurezza.

Musk ha all’effettivo usato parole forti, ma a quanto pare i dati sarebbero favorevoli da questo punto di vista, e lo sviluppo starebbe procedendo più veloce di quel che sembra. C’è da dire che il metro di paragone utilizzato è in realtà abbastanza astratto, e che non è ancora chiaro se siamo al punto in cui la compagnia è in grado di prendersi la piena responsabilità per le attività che il programma svolge, il quale – come emerge di continuo in rete – compie di tanto in tanto degli errori.

Di sicuro, la vision iniziale è ancora abbastanza lontana, ma pare che il futuro sia abbastanza roseo, e che potremo quindi ammirare un’evoluzione veloce nel giro dei prossimi mesi.