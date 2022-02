Alla Stazione Spaziale Internazionale restano meno di 10 anni di vita, poi il ritorno sulla Terra

La Stazione Spaziale internazionale si avvicina sempre di più al pensionamento. La NASA ha confermato che i partner del progetto ne garantiranno l’operatività fino al 2030, poi verrà smantellata e riportata a Terra. L’ambiziosa operazione non prevede grossi rischi: le parti dell’ISS verranno fatte atterrare nell’Oceano Pacifico, per la precisione nell’area che è stata soprannominata Point Nemo e che da anni viene utilizzata come ‘cimitero dei reperti dello Spazio’. Si trova tra la Nuova Zelanda e il Cile.

Point Nemo è il punto più remoto da qualsiasi terra emersa, con una distanza media dalle coste più vicine di circa 2.700km. Dalla fine degli anni 70 viene utilizzato per far atterrare in sicurezza l’attrezzatura spaziale non più in uso e nel 2016 i reperti depositati in questo preciso punto del Pacifico erano già oltre 260.

L’operazione di deorbita della Stazione Spaziale Internazionale durerà diversi mesi e coinvolgerà tre diversi veicoli Progress di produzione russa. L’equipaggio dell’ISS parteciperà attivamente alle primissime fasi di smantellamento.

Quanto al futuro degli avamposti umani nella bassa orbita terrestre, come è noto la NASA e le altre agenzie spaziali occidentali daranno mandato alle aziende private. Blue Origin, assieme a diversi partner, sta già lavorando al suo progetto: Orbital Reef. In un articolo dello scorso dicembre, il magazine online Vox aveva apertamente parlato di una nuova ‘Corsa verso le stazioni spaziali private’. «I privati oggi hanno gli strumenti e le capacità per realizzare i loro progetti, non intendiamo competere con loro», aveva dichiarato l’attuale direttore del progetto ISS Robyn Gatens.