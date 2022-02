Una Semplice Domanda: trailer del nuovo show di Alessandro Cattelan su Netflix

Qual è la formula della felicità? Alessandro Cattelan cerca di trovare una risposta attraverso interviste, viaggi ed esperienze uniche nella sua nuova docuserie, Una Semplice Domanda, dal 18 marzo su Netflix: ecco il trailer ufficiale.

Questa la sinossi ufficiale:

Scoprire come si fa ad essere felici è un viaggio ed Alessandro Cattelan se lo è fatto tutto. Dalla panda di Roberto Baggio alla regia di Paolo Sorrentino, passando per i campi da golf con Gianluca Vialli e la tenda con Geppi Cucciari. Un supermercato chiuso aspetta Ale e Francesco Mandelli, mentre Elio sarà il suo coach per X Factor Ungheria.

