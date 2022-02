Suicide Squad: Kill the Justice League, il rinvio al 2023 sembra ormai vicino

Mentre i fan speravano che Suicide Squad: Kill the Justice League potesse giungere nel 2022 come annunciato, arriva un report piuttosto preoccupante.

I fan continuano a ricevere ormai da tempo nuove informazioni in merito a Suicide Squad: Kill the Justice League, titolo che non viene approfondito poi così spesso da parte di Warner Bros., ma che è ormai in sviluppo da molto tempo e ha avuto anche spazio nel corso degli ultimi The Game Awards 2021, quando un nuovo trailer ha avuto modo di presentare il gampelay ufficiale. Mentre però la data d’uscita nel 2022, seppur non ancora precisa, è stata ribadita da parte dello sviluppatore, delle brutte notizie in tal senso sono arrivate.

Parliamo nello specifico questa volta di un report di Bloomberg, arrivato grazie al noto giornalista Jason Schreier, il quale ha anticipato che con tutte probabilità il gioco non verrà rilasciato quest’anno, ma che anzi, la sua data d’uscita ancora non confermata slitterà al 2023. Si tratta purtroppo di una brutta notizia, ma tutto sommato poi neanche così impossibile da prevedere, dato che non sono state molte le informazioni rilasciate in merito al gioco, mettendo in mezzo poi anche il periodo particolarmente caldo di dei rinvii (si parla degli ultimi anni) e l’uscita di Gotham Knights in un periodo vicino.

Al momento, l’azienda non ha ancora confermato in via ufficiale il rinvio, ed è quindi possibile che nel corso delle prossime settimane la notizia venga smentita, grazie al duro lavoro dei sviluppatori che potrebbero riuscire a rispettare la finestra di lancio inizialmente anticipata, seppur la fonte del report sia particolarmente attendibile per quel che riguarda il settore dei videogiochi.

Staremo a vedere quello che l’azienda avrà da comunicare nel corso dei prossimi mesi in merito a Suicide Squad: Kill the Justice League. Nel mentre, nel caso in cui ve lo foste perso, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento riguardante il gameplay reveal del gioco, lo trovate a questo link.