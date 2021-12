Suicide Squad: Kill the Justice League, arriva il gameplay ai The Game Awards 2021

Durante i The Game Awards 2021 il gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League si è mostrato ufficialmente, dopo diversi mesi di attesa.

Durante i The Game Awards 2021, come era stato confermato tempo a dietro, abbiamo avuto modo di dare un nuovo occhio a Suicide Squad: Kill the Justice League, titolo che era stato precedentemente approfondito nel corso del DC FanDome di qualche settimana fa, ed è finalmente tornato sotto i riflettori per la felicità degli utenti.

A mettere mano sul gioco è Rocksteady Games, società divenuta nota grazie alla serie Batman Arkham, che condivide con la nuova opera un comparto grafico più che al passo con i tempi. Finalmente, nel corso di questo nuovo filmato, abbiamo avuto avuto modo di guardare anche con occhio il gameplay che colorerà il titolo a partire dalla suo lancio del 2022, finestra abbastanza generica purtroppo non ancora ristretta con una specifica data di lancio.

Nel video, che potete vedere qui di seguito, vediamo la banda combattere i noti supereroi DC in sequenze di gioco davvero adrenaliniche, che com’è bene ricordare potranno essere vissute solamente su console di nuova generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X/S) e PC, in quanto lo sviluppatore non sembra pronto a pubblicare il titolo anche su altre piattaforme.

Sicuramente soddisfatti del lavoro visto in merito al titolo, restiamo per il momento in attesa di ulteriori novità su Suicide Squad: Kill the Justice League, il quale verosimilmente avrà modo di farsi rivedere presto in seguito a questi The Game Awards 2021.