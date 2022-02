Star Trek: Strange New Worlds – Il suggestivo poster western della nuova serie TV

Il franchise di Star Trek si sta continuando ad espandere, ed a maggio farà il suo esordio una nuova produzione originale: stiamo parlando di Star Trek: Strange New Worlds, di cui è stato da poco diffuso il poster, piuttosto suggestivo, che mischia fantascienza e western, o che comunque sfrutta le visioni del mondo western, evidenziate dalla frase “la frontiera ti aspetta”.

Qui sotto trovate il poster di Star Trek: Strange New Worlds.

La storia al centro di Star Trek: Strange New Worlds seguirà il capitano Christopher Pike (Anson Mount) alla guida della U.S.S. Enterprise, prima dell’arrivo di Kirk. Nella serie comparirà anche lo Spock interpretato da Ethan Speck. L’immagine condivisa mostra la U.S.S Enterprise che si ritrova di fronte ad un abitante di un popolo più primitivo.

Il cast della serie vede presenti anche Rebecca Romijn, Babs Olusanmokun, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Jess Bush, e Melissa Navia.

Star Trek: Strange New Worlds è allo stesso tempo uno spin-off di Star Trek: Discovery ed un prequel di Star Trek: The Original Series. Lo show è stato creato da Akiva Goldsman, Alex Kurtzman, e Jenny Lumet, che sono stati coinvolti nella recente espansione dell’universo di Star Trek in televisione. Goldsman farà da co-showrunner assieme a Henry Alonso Myers, che ha già lavorato a The Magicians, Future Man, e Ugly Betty.

Star Trek: Strange New Worlds farà il suo esordio su Paramount+ il 5 maggio.