It Takes Two: in sviluppo un film o una serie tv basata sul videogioco dell’anno

Hazelight Studios, insieme a dj2 Entertainment, lavorerà a un adattamento live action di It Takes Two, uno dei videogiochi più premiati del 2021.

Il 2021 ha visto l’uscita di numerosi e importanti videogiochi, ma un outsider ha “soffiato” diversi premi (tra cui il Game of the Year ai The Game Awards) a concorrenti più blasonati: It Takes Two di Hazelight Studios, che si appresta ora a essere trasposto in live action grazie alla produzione associativa di dj2 Entertainment.

It Takes Two è un platform creato appositamente per il co-op. Si gioca nei panni di Cody e May, una coppia ai ferri corti: due esseri umani che un incantesimo ha trasformato in bambole. Intrappolati in un mondo fantastico e pieno di imprevedibili bizzarrie, dovranno superare insieme ogni sfida per salvare la loro relazione in pericolo. La collaborazione è l’unica via d’uscita in questo divertente gioco dalla spiccata componente narrativa basata sulle relazioni interpersonali e di coppia.

Creare il mondo e la storia di It Takes Two è stato davvero divertente per me e il team del gioco. Dato che ha una forte componente narrativa con tanti personaggi folli, e alcuni momenti assurdi di azione cooperativa, il potenziale per un fantastico adattamento per tv o cinema è enorme.

ha affermato Josef Fares, creatore del gioco e cineasta egli stesso.

Fares, difatti, prima di diventare game designer, è stato anche regista, con opere come Jalla! Jalla! e Kops. Tutti i suoi videogiochi, inoltre, oltre a puntare in maniera originale sul gioco cooperativo, vantano una forte componente narrativa.

La casa di produzione dj2 Entertainment, di suo, sta mettendo le mani su diverse IP videoludiche: ha collaborato con Paramount e SEGA per la realizzazione del recente film di Sonic the Hedgehog e ha nel paniere la serie animata di Tomb Raider nonché progetti relativi a Sleeping Dogs, Little Nightmares, My Friend Pedro, Disco Elysium e Life is Strange, che dovrebbero diventare tutte serie tv (tranne Sleeping Dogs da cui dovrebbe essere tratto un lungometraggio).

I lavori, per tutte queste properties, sono ancora in fasi iniziali, quindi dovremo ancora attendere parecchio per vedere qualcosa di effettivo in merito.

Leggi anche: