Hell’s Kitchen: rinnovata la serie con Gordon Ramsey per le stagioni 21 e 22

Fox ha deciso di rinnovare per la 21esima e 22esima stagione la serie reality Hell's Kitchen che ha come conduttore lo chef Gordon Ramsay.

Il popolarissimo Chef Gordon Ramsey ritornerà con il suo programma simbolo Hell’s Kitchen per altre due stagioni, la 21esima e la 22esima. Nella serie gli aspiranti chef scelti da Ramsey devono competere ogni settimana per dimostrare le loro capacità, con il vincitore che, oltre ad una ingente cifra in denaro, otterrà anche un ingaggio in uno dei ristoranti dello stesso Ramsey.

La prima stagione di Hell’s Kitchen è arrivata nel 2005 su Fox, ed ha avuto una versione britannica che è andata in onda su ITV dal 2004 al 2009. Rob Wade, presidente di Alternative Entertainment & Specials per Fox Entertainment ha detto:

Hell’s Kitchen è una delle nostre serie simbolo, ed è stata una delle preferite dai fan fin dal suo esordio. Lo show che ha portato Gordon Ramsey su Fox è stato il primo progetto di collaborazione con il popolare chef. Vogliamo ringraziare Gordon, i nostri partner di produzione ITV and A. Smith & Co., e l’intera squadra di lavorazione di questa serie seminale. Non potremmo non essere più felici all’idea di avere i fornelli accesi anche per una 21esima e 22esima stagione.

Gordon Ramsey conduce anche MasterChef, MasterChef Junior, 24 Hours to Hell and Back. In Italia il programma è trasmesso da Sky Uno.