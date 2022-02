Google prova a inserire Lens anche su web

Google continua a investire sulle potenzialità di Lens ormai da tempo, visto che la piattaforma in questione permette agli utenti di fruire di diverse funzionalità, le quali in alcuni casi potrebbero risultare ostiche da raggiungere. È questo il caso di chi vuole sfruttare Lens anche su piattaforma web desktop, e che al momento non può farlo accedendo direttamente dalla pagina di ricerca, o almeno così era fino a qualche tempo a dietro.

Il colosso di Mountain View ha deciso infatti di inserire Lens davvero ovunque, e sta attualmente testando la funzionalità anche su browser web per desktop, come da poco fatto notare da un utente. Si parla nello specifico della specifica icona di Lens che, mentre veniva effettuata una qualunque ricerca in modalità in incognito si è presentata affianco a quella del microfono utile per la digitazione vocale, funzionando all’effettivo.

C’è quindi da dire che al momento non abbiamo ancora a che fare con una funzionalità che può essere provata da tutti gli utenti, e anzi, non è ancora chiaro a che punto siano i lavori in questione, seppur sembra a questo punto probabile che nel giro di poco tempo Google avrà comunque modo di rilasciare la funzionalità anche su desktop, rendendola facilmente accessibile attraverso la barra di ricerca. In seguito all’attivazione della feature, l’utente ha avuto modo di trascinare un’immagine in uno specifico riquadro al fine di iniziare una ricerca proprio attraverso Lens.

Al momento, in realtà, Lens sta guadagnando molto terreno su Android, specialmente per gli utenti che hanno avuto modo di mettere mano su uno dei nuovi Pixel 6, i quali hanno ricevuto – fra le altre cose – un ottimo supporto di Google in tal senso, ed è bene citare anche le migliorie apportate grazie all’arrivo di Android 12.