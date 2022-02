Gmail: il nuovo design su web sta per arrivare

Google rilascerà presto il nuovo design di Gmail, che infatti su web (desktop) sta per cambiare davvero molto, come mostrato dalle prime foto.

Mentre si trova in diversi casi a migliorare alcune delle proprie applicazioni e a rilasciare novità, Google si occupa talvolta di pensare anche a dei nuovi design, i quali hanno l’obiettivo di svecchiare alcune delle proprie applicazioni al fine di portarle a essere al passo con i tempi. Finalmente, la compagnia ha onorato una promessa che aveva fatto qualche tempo a dietro, quando annunciò in via ufficiale che avrebbe realizzato un nuovo design per Gmail anche su browser.

Parliamo di una piattaforma che nel corso degli anni si è evoluta molto, e che finalmente ha modo di vedere una nuova luce anche su computer, ottimo dettaglio per tutti gli utenti che di giorno in giorno hanno modo di sfruttare le sue potenzialità, e potranno ora respirare una boccata d’aria fresca. I primi screenshot della nuova versione, che pian piano inizierà ad arrivare per tutti gli utenti nel corso delle prossime settimana, sono stati riportati da 9to5Google, potete vederli qui di seguito.

Grazie al nuovo design, come spiegato dalla compagnia, gli utenti avranno modo di muoversi fra le applicazioni in un solo posto e in maniera decisamente più veloce, grazie alla nuova barra sulla sinistra con icone molto chiari e facili da utilizzare, come Mail, Chat, Spaces e Meet, mentre non mancherà anche la possibilità di accedere alle chat recenti grazie alla specifica funzione presente nella parte bassa dello schermo.

Di sicuro, nonostante all’inizio potrà risultare strano avere a che fare con il nuovo design, una volta presa la mano gli utenti avranno modo di navigare fra le varie applicazioni della compagnia ina maniera decisamente più veloce, senza che risulti necessario aprire continuamente nuove schede e finestre, obiettivo che la compagnia punta a raggiungere mentre rende sempre più unito il proprio ecosistema.