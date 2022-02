DOOM Eternal: il fucile BFG trasformato in un computer con RTX 3080 all’interno

Il modding dei computer a volte raggiunge punti davvero difficili da immaginare, ma in un nuovo episodio di GeForce Garage è stato mostrato un computer a tema DOOM Eternal davvero interessante. Parliamo nello specifico del fucile BFG, che nel gioco ha un ruolo davvero iconico, e sa davvero farsi riconoscere già grazie a un’immagine, considerando poi che avrà ora modo di regalare delle performance davvero al top, considerando le specifiche tecniche del gioiellino in questione.

Il modder ha confermato di aver voluto personalizzare volontariamente il fucile, al fine di dargli uno stile leggermente diverso, che ricordi comunque ovviamente quello originale, ma se ne distanzi leggermente per via di quanto aggiunto e tolto qua e là. Per quel che riguarda le specifiche, come accennato siamo nella fascia high-end, visto che troviamo un processore Intel Core i7-10700K, con 16 GB di memoria Zadak, tutto all’interno della scheda madre ASRock Z490 da gaming.

La scheda video, assolutamente adatta per DOOM Eternal e per pressoché ogni gioco presente sul mercato PC è stata inserita nella parte finale, al fine di fornire un effetto davvero particolare, fra ventole e LED RGB che si vedono negli appositi fori: parliamo di una NVIDIA GeForce RTX 3080. Considerando la potenza elettrica richiesta, è stato scelto un alimentatore Cooler Master da 1.000 W, il quale evita che possa essere richiesto un carico eccessivo rispetto a quanto fornito.

Purtroppo, non abbiamo a che fare con una configurazione custom che verrà commercializzata, ma con un singolo modello che per ora è possibile solamente toccare e non guardare, sempre che qualcuno non decida di ispirarsi al design mostrato e presenti una nuova versione dell’iconico fucile di DOOM Eternal da portare sul mercato, seppur il prezzo potrebbe non essere dei più accessibili viste le specifiche.