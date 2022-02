Billy Summers: in lavorazione una serie TV tratta da Stephen King

02—Feb—2022 / 11:03 AM

Come capita da ormai decenni i romanzi e le raccolte di racconti di Stephen King finiscono puntualmente sul grande e sul piccolo schermo, e così sarà anche per Billy Summers, il romanzo di King uscito nel 2021 che verrà trasformato dalla Bad Robot di J.J. Abrams in una serie TV.

A occuparsi della scrittura della serie TV su Billy Summers saranno Ed Zwick e Marshall Herskovitz, mentre lo stesso Zwick curerà la regia del progetto. Sembra che il telefilm arriverà a durare da sei a dieci episodi. La Bad Robot di J.J. Abrams ha già lavorato ad altri progetti tratti da Stephen King, come Lisey’s Story, Castle Rock e 22.11.63.

Al centro del romanzo Billy Summers c’è la storia di un sicario che viene ingaggiato dal mafioso Nick Majarian per uccidere il detenuto Joel Allen. Pe realizzare però il crimine Summers dovrà cambiare identità per diversi mesi, e dovrà calarsi nei panni di uno scrittore.

Il progetto su Billy Summers arriva poco dopo che è stato annunciato lo sviluppo di un’altra produzione televisiva dedicata ad un romanzo di Stephen King: stiamo parlando di Later, che verrà realizzato dalla Blumhouse.