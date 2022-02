WhatsApp: le community si mostrano ancora, ecco il messaggio di benvenuto delle home

Le pagine di WABetaInfo, sempre aggiornate per quel che riguarda le novità in arrivo per la piattaforma di WhatsApp, hanno da poco anticipato un’ulteriore novità legate alle community. Si parla nello specifico di un nuovo tipo di gruppo che sembra ormai pronto per essere inserito all’interno dell’app di messaggistica, e che a quanto pare agirà come quelli visti fino a oggi, ma fornirà agli amministratori maggiori privilegi e controllo su ciò che avviene, in maniera simile a Telegram.

All’effettivo, Meta non ha ancora avuto modo di annunciare la funzionalità in questione, della quale si parla però ormai da mesi, ma pare ormai che tutte le carte siano in regola. Quanto rivelato della pagine di WABetaInfo è il messaggio di benvenuto che pare accoglierà gli utenti quando vengono invitati in uno di questi gruppi, potete vederlo qui di seguito, ma non si parla delle semplici community, quanto delle home.

Questo evidenza nello specifico la funzione che la home dovrebbe presentare, quella di accomunare in un unico luogo diverse community e gruppi, al fine di creare ordine nelle proprie chat e nella propria rubrica, specialmente per chi si trova ad esempio ad avere a che fare con vari gruppi di lavoro o di amici, e potrebbe avere confusione fra uno e l’altro.

Anche in questo caso, non abbiamo molte novità sulla questione, dato che il colosso potrebbe decidere di fornire agli utenti ulteriori feature legate all’amministrazione dei propri contatti anche per queste home, magari impostando dei nuovi sistemi di notifiche differenziati ma accomunati per ogni gruppo. Sembra in ogni caso che servirà aspettare poco al fine di scoprire di più sulla questione, e speriamo infatti che l’azienda abbia modo di annunciare la novità nel giro di solamente qualche mese o settimana e di svelarla in via ufficiale.