Tianwen-1 conquista Marte: un video spettacolare mostra il viaggio della sonda cinese

L’agenzia spaziale cinese ha condiviso un nuovo video del viaggio della sonda Tianwen-1. Nel nuovo video selfie, pubblicato per celebrare l’inizio del capodanno cinese, la sonda sorvola Marte regalandoci una sequenza spettacolare.

Another surprise from China's Tianwen-1 Mars spacecraft, this time to celebrate Chinese New Year, with a video taken using a selfie stick. CNSA/PEC https://t.co/Fqm6JMUPDX pic.twitter.com/Co7Zjvq0Uk

