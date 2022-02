The Walking Dead: morto Moses J. Moseley, interprete dello zombie Mike

Moses J Moseley, attore che ha lavorato in The Walking Dead nei panni dello zombie Mike, è morto all'età di 31 anni.

A soli 31 anni è scomparso Moses J. Moseley, uno degli interpreti della serie TV The Walking Dead. A riportato è stato il sito TMZ, che ha reso noto come le forze dell’ordine abbiano trovato il corpo dell’attore vicino all’Hudson Bridge a Stockbridge, in Georgia. Sembra che si tratti di un suicidio.

Moses J. Moseley ha interpretato il The Walking Dead lo zombie Mike, personaggio comparso tra il 2012 ed il 2015 accanto a Michonne. Si tratta di un character che è riuscito a contraddistinguersi al punto da guadagnarsi anche un’action figure dedicata. Ecco il tributo del profilo Twitter ufficiale di The Walking Dead.

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022

Moses J. Moseley, oltre che in The Walking Dead è comparso anche in un’altra popolare serie TV: stiamo parlando di Watchmen di HBO, e poi è apparso anche in The Hunger Games: Catching Fire.

Ricordiamo che il 21 febbraio farà il suo esordio in Italia la seconda parte dell’undicesima stagione di The Walking Dead, che sarà disponibile su Disney+.

The Walking Dead ritorna con gran parte dei protagonisti impegnati a combattere l’imminente battaglia scatenata dall’attacco dei Mietitori, mentre altri, ad Alexandria, dovranno scontrarsi con l’ira devastante di Madre Natura. Per tutti, il mondo sta letteralmente crollando davanti ai loro occhi. Nel frattempo, la vita nel Commonwealth non è così idilliaca come sembra.