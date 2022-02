The Batman: Robert Pattinson ritiene che non esista un brutto film sul personaggio

Ogni nuovo interprete di Batman apporta qualcosa di suo, e questo vale naturalmente anche per Robert Pattinson, protagonista di The Batman. L’attore, dal canto suo, ha dato la sua visione di come sia stato precedentemente rappresentato il supereroe al cinema, insieme al regista Matt Reeves.

Ho amato Batman sin dall’infanzia, e l’ho conosciuto grazie alla serie TV con Adam West [quella attualmente conosciuta come Batman ’66, ndr]. Lo show è uscito lo stesso anno della mia nascita, e ogni volta che un nuovo film usciva, ne diventavo un grande fan. Semplicemente, non ho mai pensato che sarebbe arrivata un’opportunità [per dirigerne uno].

afferma Reeves.

Di tutti i personaggi dei fumetti e di questo tipo di film, ho visto ogni singolo film di Batman al cinema, cosa che non posso dire di aver fatto per nessun’altra serie. Ne ho sempre atteso l’uscita con impazienza. Ho sempre avuto la sensazione di una combinazione dell’essere semplicemente attratto da essi, e nonostante ne avessero fatti tanti, nessuno di essi era un brutto film. Il pubblico ne schifa alcuni, ma in realtà non sono male. Più o meno ognuno di essi ha compiuto quel che voleva fare, e sono tutti interessanti, in rapporto al loro periodo e contesto d’uscita.

aggiunge Pattinson, che chiaramente vuole sdoganare i film meno apprezzati dal pubblico, tra cui storicamente si piazzano Batman Forever e Batman & Robin.

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle / alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / alias l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

Nel cast del film in uscita il 3 marzo anche Peter Sarsgaard nel ruolo di Gil Colson, il Procuratore Distrettuale di Gotham; Jayme Lawson nei panni della candidata sindaco Bella Reál ed Andy Serkis.

Reeves (il franchise “Il pianeta delle scimmie”) ha diretto il film da una sceneggiatura da lui scritta con Peter Craig, basata su personaggi della DC. Batman è un personaggio creato da Bob Kane con Bill Finger. I produttori del film sono Dylan Clark (i film “Il pianeta delle scimmie”) e Reeves, mentre Michael E. Uslan, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Simon Emanuel sono i produttori esecutivi.

Il team creativo che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia nominato all’Oscar® Greig Fraser (“Dune”, “Lion – La strada verso casa”); lo scenografo e il montatore de “Il pianeta delle scimmie” di Reeves, James Chinlund e William Hoy; il montatore Tyler Nelson (“Rememory”), e la costumista premio Oscar Jacqueline Durran (“1917”, “Piccole donne”, “Anna Karenina”). La musica è opera del compositore premio Oscar Michael Giacchino (“Spider-Man: No Way Home”, i film di “Jurassic World” e “Star Wars”, “Up”).

Leggi anche: