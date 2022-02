Tesla lancia un microfono da karaoke per le auto, ma solo in Cina

Come da poco riportato sulle pagine di IGN, Tesla ha deciso di lanciare sul mercato un microfono che prende il nome di TeslaMic, e permette agli utenti di sfruttare al massimo il nuovo sistema di karaoke. Si tratta di una novità aggiunta per i veicoli con l’ultimo aggiornamento dell’anno, seppur ci siano delle brutte notizie in tal senso. Al momento, il microfono in questione è disponibile solamente nel territorio cinese, e quindi molti possessori delle vetture non possono ancora mettere mano sul dispositivo.

Questo viene venduto, come spiegato da Electrek, a ¥1,199, che convertiti sono meno di 200 dollari e si collega facilmente al sistema Leishi KTV delle vetture. Parliamo di un sistema decisamente migliorato rispetto a quello della compagnia visto nel 2019, il quale fra le altre cose offre molte più canzoni di cui fruire e cantare con gli altri passeggeri della propria vettura.

Il dispositivo in questione può comunque essere utilizzato anche all’infuori delle tesla, seppur sia nato nello specifico proprio per le vetture della compagnia di Elon Musk, e risulta sotto diversi fronti anzi un prodotto abbastanza completo, dato che questo offre diverse modalità da cui attingere per modificare la propria voce e adattarla al contesto. Sembra comunque, stando al trademark della compagnia, che il nuovo TeslaMic potrà comunque arrivare nel resto del mondo, seppur servirà attendere un periodo di tempo indeterminato al momento non ancora noto.

Nonostante in genere sul finire dell’anno la compagnia si presenti sempre con degli aggiornamenti abbastanza sostanziosi, non che nel corso dei vari mesi le novità scarseggino, questa volta ha deciso di fare un passo avanti con un prodotto del tutto nuovo. Il settore del karaoke è in costante crescita, ma resta ora da vedere in che modo il dispositivo verrà supportato in Cina, e, forse, in futuro anche all’infuori del territorio.