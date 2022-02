Sonic the Hedgehog 2: i poster del capodanno cinese che rivelano i tre protagonisti del sequel

I nuovi poster dedicati a Sonic the Hedgehog 2 mostrano i tre protagonisti del lungometraggio: stiamo parlando dello stesso Sonic, e poi di Tails e di Knuckles. I poster sono stati lanciati in occasione del capodanno cinese, ed in effetti sono in tema con la festività orientale.

Ecco i poster di Sonic the Hedgehog 2 con i tre protagonisti.

Questa è la sinossi di Sonic 2:

Dopo essersi insediati a Green Hills, Sonic è pronto per concedersi maggiore libertà, mentre Tom e Maddie concordano sul lasciarlo da solo a casa mentre loro vanno in vacanza. Ma, non appena partono, il Dr. Robotnik ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, in cerca di uno smeraldo dotato del potere di creare o distruggere civiltà. Sonic si allea con Tails, e insieme intraprendono un viaggio per scovare lo smeraldo prima che finisca nelle mani sbagliate.

Il primo film, uscito all’inizio dello scorso anno, è stato un ottimo successo di pubblico negli Stati Uniti, cosa che ha permesso di approntare subito un sequel, sempre diretto dal regista Jeff Fowler, e con la sceneggiatura di Pat Casey, Josh Miller e John Whittington. Il primo lungometraggio ha ottenuto al box office 319 milioni di dollari.

