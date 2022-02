Ritorno al Futuro: Christopher Lloyd ricorda Eric Stoltz, il primo interprete di Marty

Christopher Lloyd, che viene da tutti gli appassionati di cinema ricordato come l’interprete di Doc in Ritorno al Futuro, ha di recente parlato del primo interprete del protagonista Marty: stiamo parlando di Eric Stoltz, che venne sostituito da Michael J. Fox dopo sei settimane di riprese.

Ecco cosa ha detto a GQ l’interprete Christopher Lloyd:

La produzione voleva qualcuno con una propensione comica, anche se Stoltz era un meraviglioso attore. Non avevo idea del fatto che stessero per cambiare interprete: una sera ci ritrovammo a girare la scena della prima apparizione della Delorean e fu lì che Steven Spielberg ci disse della sostituzione. Io stavo facendo del mio meglio per fare Doc e mi dissi ‘non so se sono in grado di rifarlo ancora’. Ma alla fine ogni cosa ha funzionato. Io e Michael abbiamo subito avuto la chimica giusta.

Ricordiamo che Ritorno al Futuro uscì nel 1985, e l’ingaggio di Michael J. Fox fu possibile grazie ad un accordo tra la produzione del film e la serie TV in cui all’epoca lavorava l’interprete, ovvero Casa Keaton. Inizialmente Fox non fu reso disponibile per Ritorno al Futuro, e solo successivamente, dopo che la produzione capì che Stoltz non funzionava, cercò un accordo per avere a disposizione l’interprete di Marty.