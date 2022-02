Oppo lavora a una serie Find pieghevole già in arrivo nel 2022?

Il noto tipster Mukul Sharma ha da poco approfondito dei nuovi prodotti che Oppo dovrebbe avere modo di lanciare già nel giro di solamente qualche mese, visto che si parla nello specifico del Q3 2022. Abbiamo a che fare con dei dispositivi facenti parte della serie Find, i quali sarebbero ben diversi rispetto a quanto visto oggi.

Mentre siamo in attesa di scoprire di più in merito ai Find X5 della compagnia, pare infatti che nel giro di qualche mese avremo a che fare con dei dispositivi pieghevoli, stando anche a quanto confermato da 90Mobiles, sito particolarmente di rilievo per quel che riguarda i leak del mercato tech.

Seppur non si sappia molto in merito ai nuovi gioiellini, sembra sembra già chiaro che la compagnia stia puntando a offrire al mercato dei telefoni budget, pensati per permettere a una fascia sempre maggiore di utenza di mettere mano sugli articoli in questione.

A quanto pare, il prezzo potrebbe essere addirittura ancora più basso di quello dei Samsung Galaxy Z Flip 3, ma al momento non c’è ancora alcun dettaglio relativo alle specifiche tecniche dei device, e resterà quindi da vedere come questi si presenteranno.