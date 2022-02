Meta: addio alle criptovalute, il piano Diem si ferma ufficialmente

Meta ha dovuto dire addio alle criptovalute, come confermato in via ufficiale il piano anticipato del colosso si è ufficialmente fermato.

Si parlava ormai da tempo dello sviluppo di una criptovaluta targata Meta, la quale aveva come nome in codice Diem, ma è stata ufficialmente fermata. Lo sviluppo è andato avanti per molto tempo, principalmente per quel che riguarda la regolazione di questo tipo di tecnologie, ma purtroppo, il team dietro Diem ha confermato addirittura un accordo che ha permesso la vendita di tutte le proprie risorse a Silvergate per 200 milioni di dollari.

Parliamo della banca che ha lavorato alla realizzazione di una stablecoin pensata per essere associata al dollaro. A quanto pare, la decisione di vendere le proprie risorse è stata presa solamente quando è stato confermato che il progetto non avrebbe avuto alcun tipo di futuro, come confermato in seguito a dei chiarimenti con i regolatori, stando a quanto specificato da Stuart Levey, CEO di Diem.

In realtà, sin dall’annuncio dei piani di Diem nel volersi lanciare nel mondo delle criptovalute, non sono stati pochi i problemi legati all’amministrazione dell’iniziativa, dato che questa è stata bocciata a più riprese. Come ripreso da The Verge, quella che al tempo era Facebook, pensò alla realizzazione di Libra, associazione nata al fine di amministrare le criptovalute attraverso ulteriori compagnie, seppur si parlasse comunque di un eccessivo miglioramento della posizione del colosso sul mercato, con alcuni membri che hanno infatti pian piano lasciato l’iniziativa.

Resta comunque il fatto che Silvergate potrebbe in futuro riprendere il progetto grazie alle risorse ottenute da Diem, trovandosi in una posizione ben diversa rispetto a quella di Meta, la quale viene ovviamente ostacolata per via della propria posizione. Staremo a vedere se in futuro il progetto avrà quindi modo di riprendere vita, seppur risulti quasi impossibile che ciò avvenga grazie alle forze di Meta, oramai del tutto tagliata fuori.