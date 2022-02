Il New York Times ha speso ‘diversi milioni’ per acquistare Wordle, un popolare gioco di enigmistica

Il New York Times continua a fare shopping. Il colosso dell'editoria ha acquistato il popolare gioco Wordle per 'qualche milione di dollari'.

Il New York Times ha acquistato Wordle, un gioco online diventato di recente estremamente popolare. È l’ultima acquisizione della testata giornalistica, che negli ultimi anni ha dato sempre maggiore importanza ai giochi e rompicapo (al punto che offre da tempo ai suoi lettori un abbonamento esclusivamente dedicato alla sezione enigmistica).

Wordle è stato acquistato per una cifra non ancora divulgata, si parla comunque di ‘alcuni’ milioni di dollari. Il NY Times ha promesso di non voler mettere mano al format del gioco e ha aggiunto di non avere particolari piani per il suo futuro. Per il momento resta tutto così come è (a partire dal fatto che continuerà ad essere gratuito).

Si gioca cercando di indovinare una parola di cinque lettere in un massimo di sei tentativi. Per farlo bisogna partire da una parola esistente, che il giocatore dovrà scegliere casualmente. Richiede un po’ di logica, ma anche un po’ di fortuna.

Solamente a novembre del 2021 il picco massimo di giocatori di Wordle non superava le 90 persone connesse simultaneamente; a gennaio del 2022 si è passati a 300.000. Un successo improvviso e stravolgente.

L’enorme popolarità del gioco ha fatto sì che l’AppStore di Apple e il Google Play Store si riempissero di copie apocrife – a volte a pagamento o invase dalla pubblicità. Recentemente Apple ha fatto piazza pulita di tutti i cloni di Wordle.

Quanto al New York Times, la versione online del quotidiano da anni punta tutto sugli abbonamenti, avendo scelto di abbandonare il modello basato interamente sui banner pubblicitari. Curiosamente, oltre all’abbonamento per accedere agli articoli di cronaca e politica, il quotidiano offre anche un paio di sottoscrizioni estremamente verticali: come detto, l’abbonamento alla sezione giochi e enigmistica va molto forte, ma anche quello dedicato alle ricette di cucina è stato premiato dai lettori. Lo scorso novembre il NY Times ha rivelato che degli oltre 455.000 abbonamenti, 135.000 arrivano da questo genere di sottoscrizioni più specifiche.

Il New York Times sta facendo shopping: recentemente il colosso dell’editoria ha speso mezzo miliardo di dollari per acquistare The Athletic, rivista specializzata in sport (sempre solo per gli abbonati); nel 2020 ha acquistato Serial Productions, startup specializzata nella creazione di podcast di qualità, e sempre nello stesso anno ha comprato anche Audm, che trasforma gli articoli longform (ossia i pezzi molto lunghi) in contenuti audio.