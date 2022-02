How I Met Your Father arriverà su Disney+ l’11 maggio

Disney+ ha annunciato che la serie TV How I Met your Father arriverà sulla piattaforma streaming l'11 maggio.

Disney+ ha reso noto che l’11 maggio farà il suo esordio sulla piattaforma streaming la serie TV How I met your Father, spin-off di How I Met your Mother. L’annuncio è stato dato durante la campagna House of Disney+, dedicata a tutte le nuove proposte sulla piattaforma.

Questo è il filmato di House of Disney+.

Manca ormai pochissimo al debutto sulla piattaforma streaming di una delle serie Pam & Tommy con Lily James, Sebastian Stan e Seth Rogen. I primi tre episodi saranno disponibili da domani, mercoledì 2 febbraio, mentre i nuovi episodi verranno rilasciati a cadenza settimanale.

Sulla scia di Pam and Tommy, mercoledì 9 febbraio arriverà The King’s Man – Le Origini, seguito lunedì 21 febbraio dalla seconda parte dell’undicesima stagione di The Walking Dead. Tra le novità di marzo ci saranno il film Disney e Pixar Red che arriverà sulla piattaforma streaming venerdì 11 marzo, mentre L’Era Glaciale: le Avventure di Buck sarà disponibile da venerdì 25 marzo. Infine, Moon Knight debutterà in esclusiva su Disney+ mercoledì 30 marzo.

Nel corso dei prossimi mesi, su Disney+ arriveranno anche The Dropout, The Kardashians, Pistol e West Side Story. Questi titoli si uniscono a una vasta gamma di serie TV e film già disponibili in streaming, tra cui Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza, Only Murders in the Building, la serie Marvel Hawkeye, The Book of Boba Fett e il film Disney Encanto.