Non Aprite quella Porta: trailer del nuovo film della serie per Netflix

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Non Aprite quella Porta, terrificante nuova iterazione della leggendaria serie horror, in arrivo il 18 febbraio.

Dopo essere rimasto nascosto per quasi mezzo secolo, Faccia di cuoio torna a terrorizzare, colpendo alcuni giovani amici idealisti che accidentalmente interferiscono con il suo mondo occulto in una remota cittadina del Texas: ecco il trailer di Non aprite quella porta!

Il film (il cui titolo originale ricalca quello classico: Texas Chainsaw Massacre) arriverà il 18 febbraio su Netflix. Vi presentiamo il trailer sia in versione originale che in quella doppiata in italiano.

Questa la sinossi ufficiale:

Melody (Sarah Yarkin) e la giovane sorella Lila (Elsie Fisher) raggiungono con gli amici Dante (Jacob Latimore) e Ruth (Nell Hudson) il paese sperduto di Harlow, nel Texas, per dar vita a una nuova e visionaria iniziativa imprenditoriale. Ma il loro sogno si trasforma in un incubo quando senza volerlo disturbano Faccia di cuoio, il serial killer squilibrato che con la sua eredità di sangue continua a tormentare gli abitanti della zona. Tra questi c’è Sally Hardesty (Olwen Fouéré), l’unica sopravvissuta al tristemente famoso massacro del 1973 che è determinata a ottenere vendetta.

