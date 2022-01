Le Cronache di Narnia: Andrew Garfield ha fatto di tutto per partecipare ai film, ma non era abbastanza bello

Andrew Garfield voleva assolutamente partecipare ai film su Le Cronache di Narnia, ma non è stato preso perché non era abbastanza bello.

Andrew Garfield è tornato di recente a vestire i panni di Spider-Man per il lungometraggio dell’MCU intitolato No Way Home, ma l’attore, durante un’intervista a Entertainment Tonight, ha rivelato che, anni fa, ha fatto di tutto per partecipare a Le Cronache di Narnia.

Ecco le sue parole:

Ricordo che ero disperato. Feci un’audizione per vestire i panni del principe Caspian ed ho pensato che potessi farcela, però la parte andò al bellissimo attore Ben Barnes. Fui ossessionato da questa cosa. Pensavo al perché non fossi stato scelto, ed era perché non ero bello come Barnes, lui era veramente bello e talentuoso. Però, ora come ora, mi va bene come sono andate le cose e Ben Barnes ha fatto un grande lavoro sul personaggio.

Ricordiamo che i film su Le Cronache di Narnia sono usciti tra il 2005 ed il 2008, tratti dalla serie di romanzi realizzati da C. S. Lewis. Con le sue oltre 100 milioni di copie vendute la serie di libri su Le Cronache di Narnia è una tra le più popolari saghe letterarie del ventesimo secolo.

I film su Le Cronache di Narnia sono disponibili su Disney+.