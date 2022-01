Jurassic Park: il produttore chiarisce che non ci saranno serie TV dedicate

Dopo aver chiarito che il franchise cinematografico di Jurassic Park proseguirà anche dopo la fine di Jurassic World: Dominion, il produttore Frank Marshall ha fatto sapere che non ci saranno serie TV dedicate in sviluppo.

Ecco le parole di Frank Marshall su Jurassic Park e sulle possibili serie TV dedicate:

Sono molto focalizzato sui film, e non ho veramente pensato ad altre cose. Non ci sono però state discussioni su serie TV. Come ho già detto prima abbiamo già la serie animata Camp Cretaceous. E per ora è abbastanza.