Joker: il monologo di Willem Dafoe al Saturday Night Live ricorda una scena del film con Joaquin Phoenix

Lo stesso Willem Dafoe ha parlato qualche tempo fa della possibilità di lavorare ad un film su Joker, magari con Joaquin Phoenix accanto, e, di recente l’interprete è apparso al Saturday Night Live, facendo un monologo che ha ricordato una scena del film DC Comics del 2019 dedicato al Pagliaccio del Crimine.

Ecco il monologo al Saturday Night Live di Willem Dafoe che ha ricordato la scena di Joker in cui il personaggio di Joaquin Phoenix si esibisce in un cabaret. Nel monologo Dafoe parla delle sue interpretazioni sopra le righe, e sottolinea come più volte gli sia stata indicata la parte del Joker come ideale.

Qui sotto, invece, trovate le parole di Willem Dafoe sulla possibilità di lavorare ad un film su Joker, e la sua idea sul lungometraggio: