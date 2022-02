Elon Musk: chiesti 50.000$ per fermare un bot di Twitter che spia i voli dell’imprenditore

Una recente questione riguardante Elon Musk e il suo jet ha da poco invaso la piattaforma di Twitter. Si parla nello specifico di un account gestito da un teenager che posta automaticamente, grazie a un bot, dettagli sui voli del jet dell’imprenditore miliardario e proprietario di Tesla.

L’uomo ha a quanto pare scritto in privato al ragazzo chiedendogli di smetterla, dato che il tracking dei suoi voli aveva iniziato a essere un serio problema per quel che riguarda la sua sicurezza, ma la soluzione non è stata semplice.

Per chiudere l’account infatti, il ragazzo ha deciso di chiedere al ragazzo 50.000 dollari, i quali gli sarebbero serviti per sostenere il proprio college e comprare una macchina, magari proprio una Model 3, come sottolineato.

Sembra tuttavia che, dopo aver abbassato di molto la somma, fino addirittura a “soli” 5.000$, Elon Musk abbia comunque deciso di non pagare in alcun modo il ragazzo, in cui avrebbe deciso che non si tratta di un’operazione che necessita pagamenti. Mentre quest’ultimo ha spiegato all’imprenditore come rendere i dati del proprio volo più sicuri, siamo ancora in attesa di una soluzione sulla vicenda.