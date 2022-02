Chrome: una funzionalità di Canary evita la chiusura involontaria delle schede

Una nuova funzionalità di Canary 100 su mobile ha l'obiettivo di assicurarsi che gli utenti non finiscano per chiudere tutte le schede aperte senza farlo apposta.

Come riportato sulle pagine di TechRadar, Chrome Canary 100 ha aggiunto su mobile un’opzione alquanto interessante, che può essere abilitata recandosi nella relative impostazioni e selezionando la spunta per far sì che questa agisca grazie al menu dedicato.

Si parla nello specifico della possibilità di ottenere un messaggio di conferma quando si decide di chiudere tutte le schede web del proprio browser, il che succede già su desktop in moltissimi casi, e ora sta per arrivare anche su mobile.

Sono moltissimi infatti gli utenti che lasciano aperte delle schede per un gran quantitativo di tempo al fine di tenerle in stallo, ad esempio per ricordarsi di qualcosa in seguito, o semplicemente per tornare in futuro sulle pagine.

Chiudere tutto involontariamente potrebbe configurarsi quindi come bel pasticcio, e questo utile messaggio di errore salverà di sicuro le sessioni di molti, che potranno comunque confermare la propria intenzione nel caso in cui vogliano davvero procedere con la chiusura di tutte le schede aperte sul proprio dispositivo.

Sapevate che fra i piani di Google potrebbe esserci un’entrata nel mondo dei computer da gaming con i propri Chromebook? Ne abbiamo parlato in questo approfondimento.