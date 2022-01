American Dad 17: il delirante promo che lancia la nuova stagione

Per il lancio di American Dad 17, appena uscito con la sua prima puntata negli Stati Uniti, è stato pubblicato un promo direttamente da Adult Swim.

Adult Swim ha lanciato una promo dedicato ad American Dad 17, la nuova stagione della serie animata che ha da poco fatto il suo esordio negli Stati Uniti. Il filmato ci presenta situazioni esilaranti ed al limite dell’assurdo con tutti i protagonisti della serie.

Ecco il promo dedicato ad American Dad 17.

American Dad!’s seventeenth season premieres tonight on @adultswim with "Langley Dollar Listings" at 10:30 PM! pic.twitter.com/C771JqZZ96 — [swimpedia] (@swimpedia) January 30, 2022

L’episodio che ha sancito l’inizio della nuova stagione è intitolato Langley Dollar Listings, ed ha come protagonista principale Francine che diventa agente immobiliare dando il via a tutta una serie di situazioni particolari.

La serie American Dad è stata di recente rinnovata per la diciottesima e diciannovesima stagione. Adrienne O’Riain e Sam Linsky di TBS, che è la rete che porta negli Stati Uniti American Dad hanno detto:

Con questi rinnovi American Dad ha raggiunto un livello che solo poche serie hanno ottenuto fino ad ora. Tutto ciò significa che lo show ha uno humor che riesce a centrare in pieno i gusti del pubblico, premiando il lavoro di tutti coloro che lavorano su TBS.

La serie animata è stata creata da Seth MacFarlane nel 2005 per il canale televisivo Fox, e dalla dodicesima stagione è andata in onda su TBS. In Italia è trasmessa dal 2006 su Italia 1.