Netflix permette ora di eliminare direttamente contenuti dalla riga “Continua a guardare”

Netflix ha introdotto una comoda feature per estromettere contenuti non più d'interesse dalla propria riga dei titoli lasciati in sospeso.

A volte basta poco per migliorare l’esperienza e l’usabilità di una piattaforma, ma ci vuole tempo prima che l’idea venga recepita da chi di dovere. Netflix rende ora noto che sarà possibile, finalmente, eliminare direttamente film e show non più d’interesse dalla propria riga principale “Continua a guardare”.

Capita spesso di cominciare a guardare qualcosa di nuovo, non trovarlo di proprio gradimento o, semplicemente, lasciarlo semi abbandonato nella lista dei contenuti da continuare a guardare, con conseguente fastidio nel ritrovarselo tra le proposte anche se non più gradito. Finora, per eliminare un contenuto dalla stringa, bisognava entrare sul proprio account tramite browser web e andare a cercarselo tra i contenuti visionati in precedenza per poterlo eliminare dalla visione. Procedura scomoda e disponibile solo tramite computer.

Ora, invece, è presente direttamente tra le opzioni del singolo titolo anche la funzione “Rimuovi da Continua a guardare“, già implementata su web e app mobile e presto disponibile anche sulle app per tv.

Che si voglia eliminare un titolo nuovo appena provato ma che non ci ha particolarmente ispirato o un preferito che già visto fin troppe volte… o magari fare piazza pulita dell’intera riga in nome della pulizia in stile Marie Kondo, questo nuovo pulsante permetterà di aggiornare la riga “Continua a guardare” in maniera semplice, lasciando solo le serie e i film che realmente interessano lo spettatore.

Leggi anche: