L’Era Glaciale: le Avventure di Buck, Simon Pegg riassume la saga in un divertente video

Il nuovo film d'animazione L'Era Glaciale: le Avventure di Buck, in arrivo su Disney+, è il sesto della serie: Simon Pegg riassume la saga in un video esclusivo.

Se qualcuno può riassumere la saga de L’Era Glaciale – composta da ben sei film film! – in soli sessanta secondi, quel qualcuno è il mitico Simon Pegg, che in L’Era Glaciale: le Avventure di Buck riprende il ruolo del bizzarro Buck per una nuova avventura preistorica. Vi lasciamo dunque alla visione del simpatico video promozionale.

Questo nuovo film d’animazione avrà per protagonista proprio Buck, una spericolata donnola leggermente fuori di testa, orba di un occhio e sempre a caccia di dinosauri, caduta accidentalmente nel mondo sottostante e comparsa per la prima volta ne L’Era Glaciale 3 – L’Alba dei Dinosauri.

Lo spot mostra Buck, Crash & Eddiee e alcuni nuovi amici mentre si avventurano in una missione preistorica per salvare il Mondo Perduto dal dominio dei dinosauri.

Il film, appena uscito su Disney+ negli States, arriverà sulla versione italiana della piattaforma il 25 marzo.

Leggi anche: