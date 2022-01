Windows 11: la community starebbe crescendo il doppio più veloce di Windows 10

Dopo che nella giornata del 5 ottobre 2021 Microsoft ha rilasciato in via ufficiale Windows 11, moltissimi utenti hanno aderito al programma per iniziare a sfruttare fin da subito le potenzialità del nuovo sistema operativo del colosso di Redmond, particolarmente pubblicizzato e innovativo.

C’è da dire che il rilascio non è stato, e non è, completo, dato che un approccio graduale è stato scelto, ma a quanto pare sono comunque moltissimi gli early adopter che hanno scelto di passare al nuovo sistema operativo. Stando a un report di XDA-Developers, si tratta attualmente del 16,1% rispetto al numero totale di utenti (su un numero ristretto), cresciuto di molto rispetto all’8,6% di novembre 2021.

Ciò sottolinea che il nuovo OS di Microsoft sta all’effettivo crescendo il doppio più veloce rispetto a Windows 10 in termini di community, con nuovi aggiornamenti che per fortuna continuano ad arrivare per aggiungere al pacchetto le funzionalità promesse e non ancora rilasciate, se non in alcuni casi in beta.

C’è da dire che per questo calcolo sono stati presi in considerazione solamente 60.000 utenti, e che di conseguenza i numeri sono di sicuro molto approssimativi, e non includono tutti coloro che hanno ancora Windows 7 e Windows 8.