iPhone 13 Pro: anche le app di terze parti sfruttano ora al meglio i 120 Hz

Una principale caratteristica della serie 13 degli iPhone ha visto il colosso di Cupertino implementare i 120 Hz in alcuni modelli. Parliamo nello specifico degli iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, i quali hanno ricevuto degli schermi con supporto a un refresh rate elevato e alla tecnologia ProMotion, la quale permette di risparmiare batteria adattando continuamente questo valore in base al modo in cui si sta utilizzando il proprio dispositivo.

Tuttavia, come confermato da diversi report, moltissime app di terze parti si sono trovate piuttosto limitate sotto questo fronte, con animazioni che hanno continuato a girare a 60 Hz, numero di base, e che non hanno ricevuto alcun vantaggio dalle tecnologie dei nuovi dispositivi. Dopo che la compagnia ha confermato che si tratta di un bug delle animazioni, finalmente l’aggiornamento di iOS 15.4 ha risolto una volta per tutte il problema in questione.

Come sottolineato dal colosso e notato da diversi sviluppatori, finalmente tutte le animazioni hanno iniziato a renderizzarsi a 120 Hz sugli iPhone 13 Pro e Pro Max, con ovviamente la novità che non ha riguardato i due modelli di fascia bassa della nuova serie. In questo modo, gli utenti possono ora notare un distacco qualitativo nullo fra le app ufficiali di Apple e tutte quelle di terze parti che fino a oggi si sono trovate davanti a questa limitazione.

C’è da dire che, nonostante il problema fosse sicuramente da risolvere nel breve periodo, tutti le nuove serie di smartphone della compagnia, che di sicuro si presenteranno – almeno per alcuni modelli – con uno schermo ProMotion a 120 Hz, avranno modo di imparare la lezione di Apple, e faranno girare fin da subito anche le app di terze parti in maniera corretta. Per quel che riguarda una possibile serie 14 con solamente schermi ad alto refresh rate, trovate a questo link il nostro approfondimento.