Encanto: il video ufficiale dietro le quinte della coreografia di We Don’t Talk About Bruno

Disney Music VEVO ha lanciato il video dietro le quinte ufficiale con le prove per le coreografie del nuovo tormentone tratto da Encanto, We Don't Talk About Bruno.

We Don’t Talk About Bruno (Non si parla di Bruno) è diventato un vero e proprio tormentone: la canzone tratta da Encanto, difatti, ha già superato visualizzazioni e ascolti di un’altra canzone da record disneyana, ovvero Let it go di Frozen. Ecco dunque che Disney capitalizza su questo successo per spingere, oltre al mercato Home Video, anche Disney+, dove il film è da poco approdato, anche con il video dietro le quinte ufficiale con le prove per le coreografie della canzone.

Da sempre, infatti Disney ha coreografato i momenti musical dei suoi Classici animati con veri ballerini come reference, ed Encanto non fa eccezione, grazie al talento del coreografo Jamal Simms e ai ballerini Kai Martinez, Asiel Hardison, Yainer Ariza, Reina Hidalgo, Yoe Apolinario e Mark Villaver, che possiamo vedere all’opera nel videoclip.

Il film è diretto da Jared Bush (co-regista di Zootropolis) e Byron Howard (Zootropolis, Rapunzel – L’intreccio della torre), co-diretto da Charise Castro Smith (sceneggiatrice di The Death of Eva Sofia Valdez) e prodotto da Yvett Merino e Clark Spencer, con le canzoni di Lin-Manuel Miranda.

La sceneggiatura è firmata da Castro Smith e Bush. Encanto include le canzoni originali del vincitore dell’Emmy, del GRAMMY e del Tony Award Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Oceania), mentre Germaine Franco (Dora e la città perduta, La piccola boss, Prendimi!) ha composto la colonna sonora originale.

Racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

