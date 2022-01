The Fall of the House of Usher: Mike Flanagan annuncia l’inizio delle riprese della serie Netflix

Kate Siegel ha postato un'immagine su Twitter e Mike Flanagan ha annunciato l'inizio delle riprese di The Fall of the House of Usher nella prossima settimana.

La produzione di The Fall of the House of Usher sta per iniziare. A rivelarlo è stato il regista Mike Flanagan, che ha approfittato dell’iniziativa di una delle interpreti protagoniste del progetto, Kate Siegel, che con un post su Twitter ha rivelato di essere già sul set del progetto di Netflix da qualche giorno.

Ecco il post su The Fall of the House of Usher pubblicato da Kate Siegel in cui l’attrice ha scritto sopra l’immagine che la mostra sul set della serie TV: “Ogni nuovo viaggio inizia con un singolo passo”.

Every new journey begins with a single step. pic.twitter.com/tcl1yuwaMF — Kate Siegel (@k8siegel) January 26, 2022

Ma Mike Flanagan ha chiarito che le riprese inizieranno la prossima settimana. Ecco le sue parole:

Non abbiamo ancora iniziato la produzione. Kate è venuta in ufficio in questi giorni per la prova costume. Speriamo di iniziare le riprese la prossima settimana. Quando lo faremo vi aggiorneremo!

La serie di Mike Flanagan dal titolo The Fall of the House of Usher e dedicata ad Edgar Allan Poe sarà composta da otto episodi, e si baserà su alcune storie del popolare scrittore. Il titolo trae spunto da un racconto di Poe. Il telefilm non dovrebbe dare origine ad una serie di stagioni, ma, così come per altri lavori di Flanagan, si dovrebbe esaurire in un’unica stagione.

Il cast del telefilm vede presenti Frank Langella, Carla Gugino, Mary McDonnell, Carl Lumbly e Mark Hamill. E poi ci saranno anche Henry Thomas, T’Nia Miller, Kyleigh Curran, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Kate Siegel, Sauriyan Sapkota, Zach Gilford, Michael Trucco, Paola Núñez, Katie Parker, Malcolm Goodwin, Crystal Balint, Aya Furukawa, Daniel Jun, Matt Biedel, Ruth Codd, Igby Rigney, Annabeth Gish, e Robert Longstreet.

I produttori del progetto saranno Mike Flanagan e Trevor Macy di Intrepid Pictures, assieme a Melinda Nishioka che farà da co-produttrice esecutiva, che lavorerà in coordinazione con Emmy Grinwis e Michael Fimognari.

Flanagan dirigerà i primi quattro episodi della serie, mentre gli altri quattro saranno diretti da Michael Fimognari.