Pizza Hut ha aperto un ristorante completamente gestito da robot. Si trova in Israele ed è in grado di produrre 50 pizze all'ora.

Pizza Hut ha aperto un ristorante completamente gestito da robot. È piccolo e compatto e si trova nel parcheggio di un centro commerciale.

L’esperimento sfrutta la tecnologia restaurant-in-a-box della startup israeliana Hyper-Robotics, che è specializzata nella creazione di ristoranti automatizzati dalle dimensioni di un piccolo container.

Il primo ristorante con robot di Pizza Hut si trova nel parcheggio del Drorim Mall, un centro commerciale della città israeliana di Bnei Dror. I robot condiscono e infornano le pizze, che vengono poi inserite nei cartoni da consegnare al cliente. Insomma, fanno tutto fuorché una cosa: l’impasto.

I clienti possono ordinare le pizze direttamente da un comodo touchscreen, simile a quelli oggi utilizzati in tutti i punti vendita italiani di McDonald. La pizza, per quanto cucinata dai robot, viene consegnata al cliente da un dipendente in carne ed ossa. In futuro Hyper-Robotics farà anche a meno di questo passaggio, utilizzando i robot anche per la consegna dell’ordine. Un domani i ristoranti della catena potranno rimanere aperti 24 ore su 24.

La pizzeria automatizzata di Pizza Hut è in grado di produrre 50 pizze all’ora. Le pizze vengono realizzate utilizzando 12 diversi tipi di condimento.

Nel frattempo, a Roma è arrivato il distributore automatico di pizze dell’azienda Mr.Go: