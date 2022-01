Messenger: arriva la crittografia end-to-end per chat e chiamate

Messenger si aggiorna con un'importante feature legata a privacy e sicurezza, la crittografia end-to-end è arrivata sia per le chat che per le chiamate.

Si parlava ormai da tempo del fatto che nel giro di non molto Messenger avrebbe ricevuto in via ufficiale il supporto alla crittografia end-to-end per tutte le chat e le chiamate, funzionalità che come confermato in via ufficiale è stata ora resa disponibili per tutti gli utenti, i quali possono comunicare sulla piattaforma collegata a Facebook con decisamente maggiore tranquillità.

A confermare il tutto è stato il CEO Mark Zuckerberg, considerando che sii continua a parlare di come Meta potrebbe optare per la possibilità di rendere la feature in questione disponibile di default, seppur potrebbe volerci ancora del tempo, dato che alcune autorità hanno discusso di come potrebbe trattarsi di una decisione abbastanza pericolosa.

Per il momento però, tutti gli utenti hanno ora modo di attivare la funzionalità e proteggere contro ogni tipo di attacco le proprie chat, nonché anche inviare tutti i contenuti supportati, come GIF, sticker e reazioni, sfruttando anche le varie feature come le risposte.

Un ulteriore dettaglio è che i badge sono stati aggiunti, e quindi sarà possibile identificare gli account reali di determinati individui all’interno dell’applicazione, quando si inizia una chat. Staremo a vedere se il tutto si evolverà come accennato nel corso dei prossimi anni, ma per ora si tratta di sicuro di un buon traguardo.