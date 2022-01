Masters of the Universe: il live action arriverà su Netflix, Kyle Allen sarà He-Man

Arrivano finalmente novità sul live action di Masters of the Universe, passato ora a Netflix, che ha già scelto il suo nuovo He-Man: Kyle Allen.

Sono oramai lustri che si parla di un nuovo live action tratto dal brand Mattel dei Masters of the Universe, ma dopo numerosi cambi in corsa di registi e interpreti sembrava che il progetto fosse destinato ad arenarsi ancora per chissà quanto. A quanto pare, Netflix ha preso la palla al balzo e ha rilevato il progetto, ingaggiando Kyle Allen come protagonista.

L’intromissione di Netflix, decisamente, non stupisce, dato che più volte, nel corso degli ultimi anni, è arrivata a compiere operazioni del genere, anche se con risultati a dir poco altalenanti (vedasi, ad esempio, Death Note e Cowboy Bebop). Ultimamente, inoltre, la piattaforma ha avuto molto a che fare col franchise, con ben due distinte serie animate (un reboot per ragazzi e lo pseudosequel di Kevin Smith) e quindi il live action era semplicemente il passo successivo.

Il nuovo protagonista della pellicola, dopo l’abbandono di Noah Centineo, sarà Kyle Allen, visto recentemente nel remake di Steven Spielberg di West Side Story: a quanto pare la sua parte sarà ambivalente, andando a ricoprire sia quella del Principe Adam che quella di He-Man, e quindi in maniera relativamente simile alla serie animata, almeno in teoria.

La pellicola sarà diretta da Adam e Aaron Nee (registi dell’imminente The Lost City con Sandra Bullock e Channing Tatum – che, ironia della sorte, a lungo è stato tra i papabili He-Man) e sceneggiata insieme a David Callaham, che ha lavorato a pellicole come Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e Wonder Woman 1984.

Chiaramente non abbiamo ancora grosse specifiche sul nuovo corso del progetto, né una data indicativa di uscita.

