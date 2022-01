L’Epic Games Store regalerà giochi anche nel corso del 2022

Come confermato in via ufficiale, l'Epic Games Store non fermerà la sua iniziativa dei giochi in regalo per tutto quest'anno.

Sono moltissimi i giocatori che ogni giovedì, di settimana in settimana, si connettono all’Epic Games Store al fine di ottenere dei regali gratis. Alle 17 in punto, infatti, il negozio digitale si aggiorna e permette a chiunque di riscattare uno o più nuovi titoli gratuiti, con a volte anche ulteriori iniziative, come la manciata di giochi gratis aggiuntiva che viene regalata a tutti nel corso del periodo natalizio, richiedendo solamente di possedere un account gratuito su cui accumulare il tutto.

All’inizio, quando la compagnia confermò la strana iniziativa, si parlò di attività a tempo determinato, con i giochi che sì sarebbero rimasti nelle librerie dei giocatori, ma a un certo punto avrebbero smesso di arrivare. D’altronde, si tratta di un grosso costo settimanale per Epic Games, che ha infatti da molto tempo uno store in perdita, e che si preoccupa di offrire opportunità di questo tipo al fine di portare gli utenti fra le proprie pagine.

Una buona notizia è però arrivata, assieme alla comunicazione dei risultati che conferma una costante crescita per il colosso dei videogiochi. I giochi gratis, infatti, continueranno a essere donati anche nel corso del 2022, stando a quanto ripreso anche da The Verge, e gli utenti avranno quindi modo di rimpolpare le proprie librerie con moltissime novità di volta in volta anche per quest’anno, sempre che alla fine l’azienda non decida di rinnovare il tutto anche nel 2023, chi può saperlo al momento.

Ovviamente il tutto dipenderà da come i risultati continueranno a crescere esponenzialmente, dato che il negozio prima o poi smetterà probabilmente di fornire così tante perle in omaggio agli utenti, i quali hanno spesso l’imbarazzo della scelta per quel che riguarda cosa giocare senza aver speso anche un solo euro nel negozio digitale della casa di Fortnite.