Esistono 1,8 miliardi di prodotti Apple attivi in circolazione, nel 2022 si punta a quota 2 miliardi

Durante l'ultima earning call, Apple ha annunciato di avere oltre 1,8 miliardi di prodotti attivi in tutto il mondo. Il dato tutti i device, dagli iPhone ai Mac

28—Gen—2022 / 11:31 AM

In tutto il mondo esistono 1,8 miliardi di prodotti Apple attivi. Il dato tiene conto di tutto l’insieme di device – dagli iPhone ai Mac, passando per Apple TV e iPad – effettivamente in uso. Il traguardo è stato annunciato dal CFO Luca Maestri durante l’earning call dedicata ai risultati del primo trimestre fiscale del 2021.

Secondo gli analisti, Apple potrebbe superare i 2 miliardi di device attivi in tutto il mondo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, diventando una delle pochissime aziende, se non l’unica, a poter vantare un simile risultato.

Esattamente un anno fa Apple aveva annunciato di aver superato la soglia dei 1,65 miliardi di dispositivi, un risultato reso possibile dall’enorme successo dell’iPhone 12. E, infatti, solamente gli iPhone rappresentavano 1 miliardo dell’intera gamma di prodotti Apple in circolazione. Nel 2020 il dato si fermava a 1,5 miliardi e un anno prima a 1,4 miliardi. Apple è cresciuta di una media di 150 milioni di device all’anno.

Al dato sui dispositivi in circolazione si aggiunge quello sugli abbonamenti attivati all’interno dell’Apple Store: sono 785 milioni, cifra che include sia gli abbonamenti di Apple – da Apple Music a TV+ – che gli abbonamenti in-app di terze parti.

Apple ha chiuso il primo trimestre del 2021 con ricavi superiori ai 123 miliardi di dollari e un profitto di 34,6 miliardi di dollari.

Durante l’earning call, per la prima volta Tim Cook ha parlato dell’interesse di Apple per il metaverso.