Contrordine, anche Apple crede nel Metaverso. Tim Cook: “ci stiamo investendo”

Per la prima volta, Tim Cook si è espresso pubblicamente sul concetto di metaverso, affermando che anche Apple ci sta investendo.

28—Gen—2022 / 10:45 AM

Per la prima volta Tim Cook si esprime sul metaverso. Durante l’earning calls contestuale alla pubblicazione dei risultati del primo trimestre fiscale del 2022, il CEO di Apple ha detto di vedere «enorme potenziale» in questo nuovo spazio che si sta delineando nel tempo, aggiungendo che l’azienda ha già iniziato ad investirci.

Apple, ricorda Cook, opera nel settore dell’innovazione e questo comporta l’obbligo di spendere continuamente risorse per esplorare ogni opportunità e tecnologia emergente. Il metaverso è chiaramente uno dei trend più importanti per il mondo tech e non può di conseguenza venire ignorato.

Per il momento le informazioni si fermano qui: Tim Cook non ha spiegato a quali progetti per il metaverso e il cosiddetto Web3.0 Apple stia lavorando.

Il CEO ha aperto anche una parentesi sulla realtà aumentata, spiegando che oggi esistono già 14.000 app che utilizzano l’ARKit di Apple. «Sono applicazioni che offrono esperienze di realtà aumentata straordinarie», ha aggiunto.

Le dichiarazioni di Tim Cook, almeno in piccola parte, stonano con alcuni rumor riportati da Bloomberg nelle scorse settimane. Secondo il media outlet, Apple avrebbe completamente ripudiato la parola ‘metaverso’, scegliendo di non utilizzarla per la campagna marketing del primo visore AR dell’azienda che dovrebbe venire presentato più avanti nel corso del 2022.