Elon Musk conferma: “Priorità al bot Optimus nel 2022”

Considerando le molte scarpe in cui Elon Musk ha un piede, non è di sicuro strano che l’imprenditore si trovi a confermare il proprio supporto tecnologico a sempre nuovi campi. Il CEO di Tesla è infatti da tempo impegnato con attività per quel che riguarda anche ulteriori compagnie di successo, fra spazio e chip, e ha modo di investire anche in settori a volte inaspettati.

Potrebbe essere questo il caso, visto che come spiegato sulle pagine di Electrek l’uomo ha consegnato di voler dare priorità nel 2022 alla realizzazione di un Bot targato Tesla. Esatto, all’infuori dello sviluppo di nuovi veicoli e di aggiornamenti per quelli disponibili, la compagnia sta lavorando a un robot umanoide dal nome di Tesla Bot, noto anche come Optimus, il quale è previsto per il rilascio già nel corso del 2022.

Si parlava tempo fa di un progetto che avrebbe avuto modo di trarre vantaggio da tecnologie già in possesso da parte della compagnia, come vale ad esempio per le potenzialità di Full Self-Driving, ma che non era all’effettivo neanche confermato, nonostante ora abbia una finestra di lancio anche abbastanza vicina.

Il tutto è stato confermato nella nuova riunione in cui sono stati analizzati i risultati dell’ultimo quarto dello scorso anno, trovate qui di seguito le dichiarazioni del CEO Elon Musk:

In termini di priorità dei prodotti, penso in realtà che il più importante che stiamo sviluppando sia il robot umanoide Optimus.

Fra le altre cose, Musk ha spiegato come questo abbia modo di mettere fine alla carenza di manodopera in alcuni settori, risorsa che come ribadito è alla base del concetto stesso di lavoro, e sottolinea quindi l’importanza di un robot di questo tipo, che quindi avrebbe priorità sullo sviluppo rispetto alle vetture della compagnia.